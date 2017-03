Preud'homme moet puzzelen op de flank: dit zijn de opties, met opnieuw een belangrijke rol voor polyvalente Vormer?

Door de enkele blessures in het aanvallende compartiment, zit Michel Preud'homme (een beetje) met de handen in het haar. De trainer is van plan om oplossingen te zoeken, om op die manier het uitvallen van Izquierdo - en eerder ook al Limbombe - op te vangen. Maar wat zijn nu de mogelijkheden?

Op papier houdt Preud’homme na het uitvallen van Izquierdo amper twee volwaardige flankspelers over: Lior Refaelov en Dorin Rotariu. Wat de fans van Club Brugge mogelijk zorgen baart, is dat eerstgenoemde onder zijn niveau acteert en laatstgenoemde zich nog een beetje moet aanpassen aan het systeem van zijn nieuwe ploeg.

Vormer als rechtsbuiten?

Maar er zijn nog andere opties. Op zijn wekelijkse persbabbel kwam Preud’homme al snel uit bij manusje van alles Ruud Vormer. De Nederlander bewees sinds zijn komst naar Club dat hij best polyvalent is.

De voorbije weken speelde Vormer meermaals als aanvallende rechtsachter, maar Preud’homme speelde zijn centrale middenvelder ook al hoger op het veld uit. “Vergeet niet dat Ruud – ik weet het, ik kom opnieuw bij hem uit (lacht) – in play-off 1 verschillende keren als rechtsbuiten heeft gespeeld, hé.”

De opties op een rijtje:

Lior Refaelov: iedereen wacht tot de échte Refaelov weer boven water komt. Hij moet in de play-offs zijn beste niveau halen.

Dorin Rotariu: moet zich nog wat aanpassen aan het spel van Club. Veel hangt af van hoe snel hij alles oppikt. Bij Limbombe ging het enkele maanden geleden plots ook erg snel.

Ruud Vormer: dé polyvalente kracht van Club lijkt de voornaamste kandidaat om straks als buitenspeler te spelen.

Wesley Moraes: komt enkel in aanmerking als Preud'homme voor ander systeem kiest.

Hans Vanaken: te belangrijk om weg te trekken uit het centrum.

Thibault Vlietinck: te jong en onervaren voor het grote werk in play-off 1

Terry Oseï-Berkoe: te jong en onervaren voor het grote werk in play-off 1

"Wesley is een optie, maar voor mij blijft het belangrijkste dat Refaelov zijn beste niveau haalt" - Michel Preud'homme

“Voorts heb je nog Wesley. Hij is weliswaar geen flankspeler, maar met hem kunnen we ook op een andere manier spelen dan dat we gewoon zijn. Ook hij is dus een optie. Maar voor mij blijft het belangrijkste dat Refaelov opnieuw zijn beste niveau haalt,” benadruke de blauw-zwarte oefenmeester.

Rotariu

Nieuwkomer Rotariu heeft nog wat werk voor de boeg, maar het is niet uitgesloten dat hij binnenkort vaker aan de aftrap verschijnt. “Rotariu is één van onze mogelijkheden. We kunnen geen gebruik maken van al onze mogelijkheden, maar er zijn wel degelijk oplossingen voorhanden.”

“Rotariu is één van de mogelijke oplossingen. Dat is ook de reden waarom we hem hebben aangeworven. Hij heeft al speelminuten gekregen, went aan onze manier van spelen, wordt goed gecoacht en boekt vooruitgang. Laat ons hopen dat hij klaar is wanneer we hem nodig hebben”, besloot Preud’homme.