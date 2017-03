Nicky Van Den Abbeele blikt terug op Cyprus Cup: "Weet waar ik moet aan werken"

Foto: © photonews

De Cyprus Cup zit er alweer op voor de Belgian Red Flames. En dus is het ook tijd om terug te blikken, onder andere met Nicky Van Den Abbeele.

“We hebben een degelijk toernooi gespeeld als je ziet welke stappen we al hebben gezet, maar op bepaalde momenten zijn we ook op onze minpunten gebotst en met de voeten op de grond gezet.”

“Voor mij persoonlijk vond ik het leuk dat iedereen zijn kans heeft gekregen, ook ik. Mijn match tegen Italië was iets beter dan tegen Noord-Korea. Ik weet waar ik de komende weken en maanden moet en kan aan werken, ik heb werk voor de boeg.”

Heb werk voor de boeg

“Ik heb zelf wel het besef om te weten wat ik kan en niet kan. Als ik het dan niet weet, dan zijn er mensen genoeg in de omkadering om me dat te zeggen. Het is een manier van samenwerken.”

“Mijn handelingssnelheid moet nog beter en ook mijn wendbaarheid. Fysiek moet ik ook nog stappen zetten, maar ik moet vooral sneller leren denken en werken aan mijn passing. Dat kan je ook leren op trainingen. In de Super League speel ik met genoeg mensen die mijn niveau kunnen opkrikken. Samen moeten we elkaar naar een hoger niveau brengen en de trainingen zijn van een hoger niveau.”