Bayern München profiteert van puntenverlies Dortmund en RB Leipzig

Foto: © photonews

In de Bundesliga moest elke ploeg in de top 6 het veld op zaterdag. Daar hebben RB Leipzig en Borussia Dortmund dure punten laten liggen, de kans dat zij kampioen Bayern München nu nog afstoppen wordt wel heel klein.

Hertha Berlijn is een enorm sterke thuisploeg, dat mocht ook Bayern al ondervinden toen ze daar in extremis nog een puntje konden meenemen. Ook nu kwam Dortmund er op achterstand, Kalou opende de score na tien minuten. Aubameyang maakte na de pauze gelijk, maar Plattenhardt zette de thuisploeg even later opnieuw op een niet onverdiende voorsprong. Dortmund bonkte nog op de deur, maar punten halen lukte niet voor de Borussen.

Eintracht Frankfurt doet het dit seizoen goed en staat op een verdienstelijke zesde plaats, maar een tripje naar Bayern München zet gewoonlijk iedereen met de voeten op de grond. Tweemaal Lewandowski en Douglas Costa zorgden voor een comfortabele 3-0 overwinning. Lewandowski zit nu aan de kaap van 100 doelpunten in de Bundesliga.

RB Leipzig wil elke keer de drie punten met zicht op een plaatsje in de Champions League volgend seizoen. Gomez opende de score voor bezoekers Wolfsburg in minuut 9, dat was ook meteen de eindstand.

De voorsprong van koploper Bayern München bedraagt nu al tien punten, een nieuw kampioenschap is nu bijna onvermijdelijk. Ze staan al op 59 punten, RB Leipzig op 49 en Dortmund op 43.

Overzicht van de speeldag in de Bundesliga:

