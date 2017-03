Gheysens reageert: "Nee, het is meer dan enkel de bouw van een nieuw stadion"

Foto: SDG

Het bestbewaarde geheim in het Belgische voetbal is onthuld: Paul Gheysens, de oprichter van bouwbedrijf Ghelamco, is de geldschieter achter Antwerp. Aan de vooravond van de - mogelijke - promotie naar eerste klasse, stapte Gheysens uit de anonimiteit.

Gheysens pompte reeds tussen 11 en 15 miljoen euro in de club, maar is dan ook één van de rijkste Belgen. "Laat me duidelijk zijn: ik heb dit nooit gedaan om foto’s van mezelf te laten maken op de eretribune", klinkt het in De Tijd. "Mijn bedrijf Ghelamco heeft hier ook nooit iets mee te maken gehad. Antwerp is in het verleden te vaak het slachtoffer geweest van mensen die de club hebben gebruikt om zichzelf interessant te maken. Zo zit ik niet in elkaar."

Maar nu er een nieuw stadiondossier op tafel ligt, zou het logisch zijn dat Ghelamco zich daar achter schaart. "Het is meer dan dat", zegt Gheysens. "Is dit zuiver en alleen gericht op de bouw van een nieuw stadion in Antwerpen? Nee, ik zal nooit ontkennen dat infrastructuur belangrijk is. Dat is in Gent duidelijk gebleken. De Ghelamco Arena heeft er een boost gegeven aan AA Gent. Maar het is slechts een onderdeel van een succesvol project."