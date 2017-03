Clubicoon Svilar maakt zich op voor feestje: "Roeselare is Barcelona niet, maar..."

Het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is, daar waarschuwen ze al heel de week voor bij Antwerp. Maar alles staat gereed voor een volksfeest à la lettre. Ook Ratko Svilar ziet het niet meer verkeerd aflopen.

De Bosuil gaat vol lopen voor een match op verplaatsing, de champagne staat koud en het leven gaat vanavond even stilstaat in Deurne Noord. "Ik ga ook misschien naar het stadion", lacht Svilar, die met hartpijn de voorbije 13 jaar meemaakte. "Nu mag het niet meer fout lopen en ik denk ook niet dat het fout gaat lopen."

Al wil Svilar toch nog enige reserve inbouwen. "Roeselare is wel Barcelona niet, maar ze moeten er ook geen zes maken hé. Twee goals is genoeg. Maar nee, ik zie Antwerp het niet uit handen geven. Van onderschatting zal geen sprake zijn. Ze zijn ook niet gek. Ze hebben het vorig seizoen al meegemaakt tegen Eupen."

De Decker bracht de mentaliteit terug, dat was de sleutel

"Ze moeten dit aanpakken als een nieuwe wedstrijd waarin het 0-0 staat. En daarna is het tijd voor een feest. Ik denk dat de supporters gek gaan worden. Iedereen kijkt er al zolang naar uit. En ze zijn er al een paar keer dichtbij geweest, dit gaat ongelooflijk worden", aldus Svilar.

En hij had ook nog een compliment in huis voor Wim De Decker. "Ze spelen goed onder hem, maar het belangrijkste wat hij teruggebracht heeft, is de mentaliteit. Dat is de sleutel geworden voor het succes."