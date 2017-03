Red Flame naar halve finale Beker

Foto: © Leo Stolck

Het gaat hard voor de Belgian Red Flames. Donderdag pas vlogen ze massaal terug naar hun clubs vanuit Cyprus, vrijdag moesten sommigen onder hen al aan de bak.

Zo speelde Heerenveen met Jassina Blom al in de kwartfinales van de Beker van Nederland tegen Telstar. Een plaatsje in de halve finales? Het zou zomaar kunnen, want men mocht een open duel verwachten.

Het liep uit op een erg felbevochten duel. Snoeijs zette de bezoekers op voorsprong, maar Kets maakte in extremis gelijk. Uiteindelijk moesten er strafschoppen aan te pas komen.

Die liepen uit op een 6-5 in het voordeel van Heerenveen. Een echte thriller dus, met een knap resultaat voor de Belgische. Twente en Ajax komen later dit weekend in actie.