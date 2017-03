Opnieuw een hot item, maar welke doelman zou u oproepen?

Aanstaande vrijdag maakt Roberto Martinez opnieuw zijn selectie bekend voor het WK-kwalificatieduel tegen Griekenland en de oefenpartij tegen Rusland. Daartoe heeft hij de voorbije weken en maanden flink wat volk bekeken.

Zo gaf hij aan dat doelman Van Crombrugge voor hem een interessante piste is die hij onlangs heeft bekeken. Hij was ook al in Eupen om de goalie aan het werk te zien. En zo is het item van de derde doelman opnieuw open en hot.

Niemand die eraan zal twijfelen dat Thibaut Courtois en Simon Mignolet - als ze fit zijn - de nummers 1 en 2 van Martinez zullen zijn en blijven, maar voor nummer 3 is dat toch wat anders.

Sels en Casteels spelen de voorbije maanden bijzonder weinig in het buitenland, dus moet Martinez minstens de andere opties wel eens bekijken. Er is Davy Roef, maar ook hij komt (in Spanje) bitter weinig aan spelen toe.

Naast Van Crombrugge doet ook Colin Coosemans het bijzonder goed in de vaderlandse competitie. Ook hij is nog betrekkelijk jong en zou dus een optie kunnen zijn. Maar zegt u het maar ...