't Is gebeurd! Antwerp klaart de klus in Roeselare en promoveert naar de Jupiler Pro League

Foto: © Photonews

Dertien jaar heeft het geduurd, na regen komt áltijd zonneschijn: Royal Antwerp FC verzekerde zich zaterdagavond op het veld van KSV Roeselare van promotie naar de Jupiler Pro League. Na winst in de heenmatch, won de ploeg van Wim De Decker met 1-2 op Schiervelde.

U kent de wereldberoemde hit Love is in the Air ongetwijfeld. Wel, op Schiervelde hing er zaterdagavond geen liefde, maar wel veel elektriciteit en stress in de lucht. Antwerp kwam een 3-1-voorsprong verdedigen - nu, ja de ploeg van Wim De Decker toonde wel onmiddellijk dat het ook op Schiervelde wilde scoren -, Roeselare wilde één en ander rechtzetten na de mindere heenmatch van vorige week.

In de openingsfase - de eerste twintig minuten - ging het spel op en neer, maar waren beide ploegen ook vaak te slordig in de opbouw. Gevolg: enkele voorzichtige pogingen, weinig uitgespeelde kansen en een 0-0-tussenstand. Plots vond Roeselare dan toch zijn vijfde versnelling en was het héél heet voor het doel van Debaty.

Reuzekansen voor Roeselare, maar Antwerp scoort

Eerst kopte Brouwers centimeters naast de rechterpaal van de Antwerp-doelman, luttele seconden later schoot Kehli rakelings naast de linkerpaal. Twee reuzekansen en de thuisploeg leek vertrokken voor wat powerplay. Niets was minder waar, want nog eens een dikke minuut later viel het doelpunt aan de overkant. Na een rake counter joeg Hairemans de bal per-fect voor, de goed gevolgde Dierckx moest aan de tweede paal maar binnenduwen: 0-1.

Roeselare moest even bekomen, maar kon toch nog voor het rustsignaal reageren. Bij een corner klom Schmisser hoger dan alles en iedereen en kopte hij het leer staalhard tegen de touwen: 1-1, en het thuispubliek begon er opnieuw in te geloven.

Limbombe knijpt Roeselare helemaal dood

Na de pauze leek de stress nog ietsje meer de bovenhand te nemen. De wedstrijd had al heel snel in een definitieve plooi kunnen liggen, maar Biebauw hield Haroun met een geweldige save in extremis van de 1-2. Nadien kabbelde de wedstrijd maar wat voort. Roeselare was niet bij machte om Antwerp bij de keel te grijpen en de minuten tikten weg in het voordeel van de bezoekers. De meegereisde fans van Antwerp vonden het best fijn, net als de aanwezigen op de Bosuil.

Op het moment dat Roeselare aan een slotoffensief dacht, kreeg het een stevige rechtste tegen de oogkas van Stallone. Neen, niet Sylvester Stallone, wel Stallone Limbombe. De kwieke winger stond pas op het veld, maar schoot het leer bij zijn eerste actie onhoudbaar voorbij Biebauw: 1-2 en eindelijk mocht Antwerp ook zijn tweede been in de Jupiler Pro League zetten.

The Great Old is back in business

Dertien jaar heeft het geduurd, en ein-de-lijk keert de oudste club van het land terug naar de hoogste afdeling. De champagne mag ontkurkt worden, het bier mag vloeien en het feest mag nu echt beginnen in Antwerpen en omstreken. The Great Old is back in business. To be continued...