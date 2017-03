'Anderlecht scout vier spelers in één wedstrijd, maar ook Arsenal, Liverpool en Manchester City zaten in de tribune'

Foto: © photonews

RSC Anderlecht doet nog volop mee voor de titel, maar achter de schermen is de Brusselse club ook al bezig met volgend seizoen. Zo worden er dezer dagen heel wat spelers gescout die mogelijk een meerwaarde kunnen zijn voor paars-wit.

Volgens Servische media stuurde Anderlecht een scout naar de topper tussen Rode Ster Belgrado en Partizan Belgrado. Vier spelers in het bijzonder werden blijkbaar gescout: Filip Manojlovic (20, doelman, Rode Ster) Luka Adzic (18, middenvelder Rode Ster), Uros Durdevic (23, aanvaller, Partizan) en Nikola Milenkovic (19, verdediger, Partizan).

Durdevic en Milenkovic zijn geen onbekenden voor de scoutingcel van paars-wit. In het verleden waren beide heren al eens in beeld. Als Anderlecht zich binnenkort wil versterken met één van de vier bovenstaande jongens, zal het wel kort op de bal moeten spelen. Héél wat scouts volgden de topper in Servië namelijk.

Heel wat gegadigden

Zo stuurden Bordeaux, Arsenal, Sunderland, Manchester City, Liverpool, Leicester City, Southampton, Sampdoria, Alaves, Sporting Lissabon, Ajax, PSV, Celtic, Monaco, Fiorentina, Zenit Sint-Petersburg en FC Basel een mannetje naar het duel.