Sevilla is titelkandidaat, maar kan niet winnen van Leganes

Foto: © photonews

Sevilla heeft alle punten nodig om zelfs maar een kans te maken op de Spaanse titel. Promovendus Leganes herpakte zich na een serieuze losing streak met twee overwinning in de laatste drie matchen. Zaterdag stonden deze twee tegenover elkaar.

Sevilla speelt dinsdag een belangrijk Champions League-duel tegen Leicester City, en daar waren ze mentaal eigenlijk al meer mee bezig. Al na drie minuten stond Sevilla op achterstand, Gabriel maakte het doelpunt. Maar gelukkig heeft Sevilla tijdens de afgelopen wintermercato Jovetic binnengehaald. Hij maakte net voor de rust weer gelijk met zijn derde treffer. In de tweede helft zagen we geen goals meer, de punten werden verdeeld. Dit is voor Sevilla een serieuze knauw in de hoop op de titel, Barcelona en Real Madrid kunnen nu verder uitlopen.

Overzicht van de volledige speeldag in de Spaanse La Liga:

