"Promotie met Antwerp zou meer betekenen als titel met Club Brugge"

Foto: © photonews

Antwerp moet vanavond het delirium beleven. Elk ander scenario zou een verschrikking zijn voor The Great Old. En als het feestje losbarst, zal Antwerpenaar Tuur Dierckx, publiekslieveling op de Bosuil, voorop gaan.

Antwerp verdedigt vanavond een 3-1 uit de heenmatch in Roeselare. Het mag niet meer mislopen voor promotie... “Een trofee die ik dan persoonlijk nog iets hoger inschat dan de landstitel van afgelopen seizoen met Club Brugge”, aldus Dierckx in HLN.

"In de reguliere competitie scoorde ik toen nog regelmatig, maar in play-off I kwam ik nog nauwelijks aan de bak bij blauw-zwart. Nee, dan heb ik bij Antwerp vooral in de tweede periode toch meer mijn stempel gedrukt en persoonlijk een veel grotere bijdrage geleverd aan de promotie, die straks hopelijk een feit is."

Eerst de vijver van de Bosuil in

En ja, Dierckx zal zich aan een belofte moeten houden. “Of ik als Antwerpenaar in de Schelde spring als we promoveren? Nee, ik vrees dat ik eerst de vijver van het Bosuilstadion in moet duiken. Het gevolg van een weddenschap met enkele ploegmaats op een moment dat we totaal geen uitzicht hadden op promotie. Maar ik heb gewoon geen zin in nog een jaar 1B en dan zeg je soms zulke dingen.”