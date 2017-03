Wullaert terug naar Wolfsburg voor loodzware maand: "Met vertrouwen vertrokken en met vertrouwen terug"

Foto: © photonews

Tessa Wullaert speelde een degelijke Cyprus Cup en zet zo haar knap jaar 2017 gewoon verder. De Gouden Schoen staat voor een bijzonder lastige maand maart, maar blikt met vertrouwen vooruit.

Woensdag is er al de Beker van Duitsland tegen Bayern, zondag een competitiewedstrijd tegen datzelfde team. En dan volgt hét toemaatje nog met een dubbel duel tegen Lyon in de Champions League.

“Met Lyon ben ik nog niet bezig, want er is nog twee keer Bayern. We hebben een zwaar programma, maar ik zie het zitten. Hansen is terug fit, dat is een meerwaarde voor de ploeg ook."

En er was meer goed nieuws vanuit de Cyprus Cup: “Met de Zwitsers is er niets gebeurd, dus die kunnen ook fit terug naar Wolfsburg. Ik ben met vertrouwen hier gekomen en ik vertrek met vertrouwen hier opnieuw. Tegen Lyon zal het afhangen van de details.”