Kersvers papa Tielemans: "Ik ga luiers verversen, 's nachts opstaan... Dat is toch normaal?"

Foto: © photonews

Youri Tielemans heeft nog niet veel van het vaderschap kunnen genieten. Nadat zijn dochtertje vorige week zondag geboren werd, moest hij richting Cyprus vertrekken. Maar dat gaat hij goedmaken.

Gelukkig bestaat de moderne technologie. "Ik wilde toch beelden zien van mijn meisje. Dat gaf mij ook steun om het volle pond te geven", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Het zal pas echt doordringen als ik weer thuis ben. Melina is pas geboren en ik heb haar nog amper gezien. "

"Dat zal ik volgende week uitgebreid goedmaken: luiers verversen, ’s nachts opstaan... Het is toch normaal dat ik een echte papa wil zijn? Mijn vriendin neemt veel taken op zich, maar ik wil haar in alles bijstaan."

Het ging gepaard met diepe emoties, maar ik heb me sterk gehouden

Voor de 19-jarige Tielemans gaat nu een nieuwe wereld open. "Ik was vorige zondag geschorst tegen Mechelen, het ideale moment voor de geboorte. Mijn dochtertje is zondagochtend om 4 uur ter wereld gekomen. Bij mij ging dat echt gepaard met diepe emoties, maar ik heb me sterk gehouden. (lacht) Ook voor mijn vriendin, die afzag door de weeën. De avond voordien heb ik de tussenstand van Anderlecht op Mechelen wel via internet gevolgd. Want in het hospitaal hadden ze helaas geen Telenet of Proximus."