Anderlecht tankt vertrouwen én vooral: als leider naar de play-offs

Anderlecht heeft vanmiddag een eenvoudige zege geboekt. Waasland-Beveren was een maatje of vier te klein. Extra bonus: ze liepen zelfs nog uit op Club Brugge en beginnen als leider PO1.

René Weiler is een deugeniet: elke keer je denkt dat je zijn streken wel zal kunnen voorspellen, bewijst hij weer het tegendeel. Zo dachten we dat hij Stanciu en Hanni wel niet meer samen zou opstellen, dat Trebel wel nog eens zou mogen starten en dat Najar wel weer op de rechtsachter zou staan.

Mis, mis en mis! Weiler zette zowel Kara als Spajic op het veld en deed hetzelfde met Hanni en Stanciu. Trebel vervoegde Najar, Nuytinck en Chipciu op de bank en Appiah stond gewoon rechtsachter.

Onvoorspelbare Weiler

Nog nooit een coach geweten bij Anderlecht die zo onvoorspelbaar is als René Weiler... Maar we hebben het al gezegd en geschreven: het valt allemaal zo makkelijk zijn richting uit. Na drie minuten lag de bal goed voor de voeten van Bruno en die viseerde met gemak de verste hoek: 1-0. Wedstrijd gespeeld voor ze goed en wel begonnen was. Want Waasland-Beveren, dat bracht Frank Boeckx geen enkele keer in de problemen.

Een tien minuten voor tijd maakte Teodorczyk nogmaals duidelijk dat het niveauverschil veel te groot was. Tielemans recupereerde een bal, Hanni stuurde zijn Poolse afwerker diep en daar lag de 2-0 tegen de netten. De drie protagonisten van het seizoen van Anderlecht in één vlotte aanval. Anderlecht - in welke opstelling ze ook spelen - begint meer en meer op een geoliede machine te lijken.

Gezondheidswandeling

Zelfs Kara Mbodji begint zijn doelpunten regelmatig mee te pikken. De Senegalees zorgde voor de 3-0 na een corner. Waasland-Beveren ontbrak nu wel een speler of vier, maar het was alsof het er toch allemaal niet meer toe deed. En ja, eigenlijk was dat voor hen wel het geval. Een gezondheidswandeling voor paars-wit op een zonnige dag in het Park.

En Weiler kreeg weer gelijk, want Stanciu speelde een heel sterke match en kon dus ook weer wat vertrouwen opdoen met die tien heel belangrijke wedstrijden voor de boeg. Hanni had anderhalve assist uitgedeeld en achteraan werd de nul gehouden. Als de cijfers je gelijk geven, ben je al een heel eind gevorderd. Nietwaar René?

De tweede helft was eigenlijk een maat voor niets. Teodorczyk en zijn invaller Thelin lieten een nog hogere score liggen, maar maakte het eigenlijk uit? We vragen ons zelfs af of Frank Boeckx een douche heeft genomen na de wedstrijd. Misschien omdat er een graszode aan zijn knie hing van de opwarming...

Puntenverlies Brugge

Maar, Anderlecht haalde op de laatste speeldag er wel nog voordeel uit. Je kan het niet beter uittekenen: Brugge dat 2-2 gelijkspeelde tegen STVV en dus trekt Anderlecht als leider én met een voordeel én met blakend vertrouwen naar de beslissende fase.