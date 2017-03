Weiler lost het creatief op en zet zowel Stanciu, Hanni, Kara en Spajic op het veld

Foto: © photonews

René Weiler heeft heel zijn basisopstelling nog maar eens door elkaar gerammeld. Centraal achterin staan Kara én Spajic. Appiah en Stanciu blijven ook staan waardoor Nuytinck, Najar en Chipciu naar de bank verhuizen.

De bezoekers wonnen immers de heenmatch met tien man en dat was een heel pijnlijke zaak voor Anderlecht. Die wedstrijd heeft hen maanden achtervolgd en daar kunnen ze nu dus revanche voor nemen. Conté (blessure), Ibrahima Seck (blessure) en Niels De Schutter (schorsing) ontbreken bij de troepen van Cedomir Janevski.

Anderlecht-trainer René Weiler heeft weer keuzes te maken. Nicolae Stanciu werd verkozen tot Speler van de Week door de UEFA en Uros Spajic stond in het Team van de Week. Maar de kans is groot dat beiden naar de bank moeten verhuizen.

In de competitie combineert Weiler niet al te veel Hanni en Stanciu en het team lijkt beter te draaien met de Algerijn als aanvallende middenvelder. En voor Spajic is het zuur dat Kara Mbodji deze week zelf liet weten dat hij kan spelen, terwijl Anderlecht hem eigenlijk rust wil geven. Zo zet hij Weiler toch voor een dilemma, want paars-wit doet er alles aan om de Senegalees tevreden te houden.

