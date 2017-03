Na promotie Antwerp: "Dat moeten ze bij de KBVB toch misschien eens herbekijken"

Roeselare-coach Arnauld Mercier was groots in de nederlaag achteraf: "Antwerp verdiende het". Maar toch had hij enkele bedenkingen bij de competitieformule, maar daar kon The Great Old natuurlijk niets aan doen.

Mercier heeft net als velen toch enkele vragen bij die formule. In de algemene stand eindigde Antwerp immers achter Lierse en Roeselare. "Dat moeten ze bij de KBVB misschien toch eens gaan herbekijken. De derde die promoveert, dat is toch wel iets raars. Maar goed, daar kan Antwerp niets aan doen."

Maar ook de licentieproblemen van Antwerp kwamen aan bod. "Het is een vreemde kampioen. Maar wij schoten te kort tegen een sterke tegenstander. Meer weet ik niet. Wij hebben geleerd uit deze ervaring."