Slecht nieuws voor Club: landskampioen is Izquierdo langer kwijt dan verwacht

Foto: © Photonews

Club Brugge kwam zondagnamiddag thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Sint-Truiden. Maar na de wedstrijd was er nog slecht nieuws voor de Bruggelingen. José Izquierdo is langer out dan verwacht.

Club Brugge moest het sowieso al enkele weken zonder zijn Gouden Schoen stellen. Het verdict was een kleine spierscheur, opgelopen op training. Maar na afloop van de match tegen STVV kwam Michel Preud'homme met het nieuws dat het toch om een grote spierscheur gaat.

De Colombiaan zal minstens 6 weken niet op het veld te zien zijn en mist zo een groot deel van play-off 1. "De basisdiagnose is zes weken", liet de Club-coach weten na het gelijkspel. "Heel spijtig, maar we zullen oplossingen moeten zoeken zoals we dat altijd al gedaan hebben."