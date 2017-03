Club Brugge nadert erg snel op Melsele!

Foto: © Leo Stolck

De spanning in tweede klasse A is aan het toenemen dat het geen naam heeft. Nog vijf speeldagen zijn er en alles is werkelijk nog mogelijk.

Club Brugge verloor enkele weken geleden van Melsele, waardoor beide teams plots evenveel punten hadden. Melsele had op dat moment ook nog een merkelijk beter doelsaldo (+63 versus +57).

Maar blauw-zwart werkt de achterstand stilaan weg. Ook dit weekend waren geen van beide teams op een foutje te betrappen. Club Brugge won met 0-4 bij Saint-Ghislain, Melsele met 5-2 van Beveren.

In de stand hebben beide teams nu 55 punten, Melsele staat aan kop met een doelsaldo van +67. Dat van Club Brugge is ... +66. Nog vijf erg spannende matchen lijken op ons te wachten.

