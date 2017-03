Dames KV Mechelen geven alweer goede voorbeeld met klinkende uitzege

Foto: © KV Mechelen Dames

Hoe spannend het momenteel is in 2e klasse A, zo niet-spannend is het voorlopig nog in 2B. Al doen de uitdagers nog zo'n best om de suspens terug te brengen.

Wuustwezel zag zijn wedstrijd tegen Tongeren gestaakt worden en zo konden de achtervolgers opnieuw iets dichterbij komen voorlopig. En dat deden ze massaal.

Met overtuigende resultaten ook allemaal. Mechelen is tweede op zes punten (met een match meer gespeeld dus) na een 0-5 bij Wolfsdonk, Sterrebeek derde na 1-6 winst bij Anderlecht C.

Ook Sibret en OH Leuven wonnen met overtuiging, enkel Maria-ter-Heide liet twee dure puntjes liggen. De strijd om de tweede plaats wordt nog hevig, leider Wuustwezel moet nog naar SIbret én KV Mechelen - wie weet kan het toch nog spannend worden.

