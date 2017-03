VIDEO: Bekijk de fantastische beelden van de aankomst Antwerp-spelers in de Bosuil!

Foto: © photonews

Het was omstreeks 1u30 dat de kampioenen van 1B hun opwachting maakten in de Bosuil. De fans moesten dus even wachten op hun helden, maar dat was geen probleem. Toen de spelers van Antwerp arriveerden stond hen een dolenthousiaste mensenmenigte op te wachten.

Het waren er nog meer geworden dan enkel diegene die de match op het groot scherm volgden. De taferelen die daarop volgden waren zowel emotioneel als gek. In Antwerpen weten ze hoe ze een feestje moeten bouwen.