"33 punten, dat was kampioenenniveau. Nu blijven we competitief"

Zulte Waregem pakte de scalp van Eupen en eindigt zo het seizoen met 54 punten. En zo gaan ze op de derde plaats de play-offs in, maar eerst is er dan toch nog de bekerfinale.

"Ons verhaal is altijd duidelijk geweest", gaf Francky Dury achteraf aan. "We wilden play-off 1 spelen, maar daarin vooral competitief zijn. En ik denk dat we dan chapeau moeten zeggen aan onze spelers: 54 punten, dat is allerminst slecht. Enkel in het bijna-kampioenenjaar haalden we meer punten."

Het verschil tussen de heenronde en de terugronde was wel groot: "33 punten halfweg? Dat was het niveau van een kampioen", aldus de oefenmeester van Zulte Waregem. "En de terugronde? 21 punten, dat is gewone regelmaat van een middenmoter. Maar we hadden veel moeilijke uitwedstrijden in het tweede deel van het seizoen. Op Standard, Anderlecht en Club Brugge? Daar kan je verliezen."

Slotsom: Dury blikt tevreden terug op de reguliere competitie: "We zijn competitief voor play-off 1. En door een gunstige loting spelen we nu eerst nog eens de bekerfinale. Zoiets kan je niet inplannen, maar dat is wel belangrijk. Het kan ons Europees voetbal opleveren, maar de derde plaats vasthouden was ook belangrijk voor het vertrouwen. En derde eindigen, dat is voor een ploeg als Essevee echt wel uitzonderlijk."