Vanhaezebrouck en Gent in ziel geraakt: "Op basis van respect dat we de voorbije dagen niet gekregen hebben"

Foto: © photonews

Een zucht van opluchting en een welgemeende zie-je-wel. Er werd de voorbije weken duchtig getwijfeld aan KAA Gent, maar Hein Vanhaezebrouck liet zijn troepen vanmiddag de puntjes op de i zetten. "We hebben laten zien wie we zijn."

De ondertoon van Hein Vanhaezebrouck was duidelijk na de 3-0-overwinning van KAA Gent tegen KV Mechelen. De coach van de Buffalo's kreeg de wind van voren, maar ondertussen is de lente in de Arteveldestad aangekomen.

"Iedereen schreef Gent al af na donderdag", grijnst Vanhaezebrouck. "We hebben echter gedaan wat we moesten doen en Gent heeft getoond waartoe het in staat is."

De kritiek van de voorbije dagen heeft de oefenmeester duidelijk geraakt. "Deze prestatie komt er deels op basis van het respect dat we de voorbije dagen niet hebben gekregen."

"Ondertussen staan we echter in play-off 1 én hebben we zelfs de derde plaats in het vizier. De voorbije seizoenen hebben uitgewezen dat alles mogelijk is in de nacompetitie. Al gaan we niet over de titel beginnen spreken." (glimlacht)

Overgangsjaar

En de lofzang bleef maar gaan. "We mogen niet vergeten dat we in een overgangsjaar zitten met een pak nieuwe spelers. Ik ben heel trots op mijn groep. Vandaag zag ik schitterende doelpunten en fantastische acties."