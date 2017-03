Honderden supporters en Bart De Wever komen steun betuigen op het Kiel

Foto: Twitter Beerschot Wilrijk

KFCO Beerschot-Wilrijk is in rouw. Zondagochtend overleed algemeen directeur Mark Steenackers na een tragisch auto-ongeluk. Enkele uren later was er al een rouwmoment, waar veel volk op af kwam.

Op dat rouwmoment kwamen heel wat supporters van Beerschot-Wilrijk hun medeleven betuigen. Honderden supporters lieten vanaf 16.30 uur in het rouwregister een boodschap achter voor de familie van Steenackers.

Ook Bart De Wever aanwezig

Naast het volledige bestuur en de spelers, kwam ook burgemeester van Antwerpen Bart De Wever langs in het Olympisch Stadion. De verslagenheid op het Kiel was enorm groot na het plotse overlijden.

Steenackers was sinds november vorig jaar de algemeen directeur van Beerschot-Wilrijk. Zondagochtend kwam hij op 43-jarige leeftijd om het leven na een tragisch auto-ongeluk.