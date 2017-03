Westerlo volgend seizoen in 1B: "Ik heb mijn spelers gezegd dat ik hen helemaal niets verwijt"

Na drie seizoenen in de Jupiler Pro League is de degradatie een feit voor KVC Westerlo. Coach Jacky Mathijssen was uiteraard enorm teleurgesteld.

Westerlo kreeg thuis een 0-4 pandoering aangesmeerd door de bezoekers uit Genk. Dankzij de overwinning van Moeskroen in Kortrijk, wippen Les Hurlus in extremis over Westerlo, dat volgend seizoen in 1B speelt. "Genk was een maatje te groot voor ons. Vandaag kwamen we echt tekort", aldus Mathijssen meteen na de match.

Maar Westerlo heeft het niet alleen tegen Genk laten liggen. "Er zijn een paar momenten geweest. Iedereen kent die. Of ik mijn spelers iets verwijt? Ik heb hen net gezegd dat ik hen helemaal niks verwijt."

"Ik weet wat die gasten gedaan hebben, vier of vijf maanden lang. Het is niet gelukt. Het maakt het alleen nog maar pijnlijker. Ik weet zeker dat wij als club de rug zullen rechten", besluit de Westerlo-coach.