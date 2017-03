Ernstig strafschopgesprek dringt zich op: "Want hetzelfde probleem als tijdens eerste thuismatch van seizoen duikt opnieuw op"

Foto: © photonews

Leren uit je fouten. Het is een van de belangrijkste zaken in het hedendaagse voetbal. Maar soms zijn er al eens mensen echt hardleers. En dan dringt een gesprek zich op.

Zo mogelijk ook bij KAS Eupen. Het verloor in eigen huis van Zulte Waregem met 1-3, al kreeg het zelf twee strafschoppen. Bij die tweede was het plots niet Garcia, maar Sylla die trapte ... en miste. Niet de eerste keer dit seizoen dat hij dat deed én dat het mogelijk punten kost aan de Oostkantonners.

Ook tegen KV Mechelen miste Sylla al eens een strafschop in het begin van het seizoen.

Op de eerste thuismatch van het seizoen stond het 0-1 tegen KV Mechelen, toen Eupen ook een elfmeter kreeg. Sylla was toen niet aangeduid, maar trapte (en miste) ook toen de strafschop. Het leverde geen punten op, want Malinwa scoorde daarna nog de 0-2. Een vergelijkbare situatie dus met nu.

"Garcia had die tweede ook moeten trappen, maar deed het niet. We zullen dat wel eens navragen, want het is doodzonde dat we dezelfde fout maken als in onze eerste thuiswedstrijd. Dat kan eigenlijk niet en het staat me ook niet aan. Misschien is er een verklaring voor, dat zullen we bekijken."