Keylor Navas begaat gruwelijke blunder, maar Ronaldo (met record) en Sergio Ramos loodsen Real Madrid naar de leiding (mét beelden!)

Het blijft spannend in La Liga, maar zondagavond wist Real Madrid wel optimaal te profiteren van puntenverlies van grote rivaal en concurrent FC Barcelona. Keylor Navas blunderde in de eerste helft, maar Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos stelden orde op zaken.

Na 25 minuten spelen zag het er niet goed uit voor Real. Keylor Navas ging gruwelijk in de fout van bij een houdbaar schot. De Costa Ricaanse doelman kon het leer niet klemmen en duwde het in zijn eigen doel: 0-1 voor Real Betis

Gelukkig voor De Koninklijke stond er nog ene Cristiano Ronaldo op het veld. Op aangeven van zijn maatje Marcelo kopte de Portugees de gelijkmaker binnen. Zijn 366ste doelpunt in één van de grote zes Europese competities, een evenaring van het record van Jimmy Greaves.

Sergio Ramos

Een gelijkspel leek in de maak, maar daar besliste Sergio Ramos – hij is de laatste tijd weer aardig op dreef – in de slotfase anders over. Kroos draaide een corner prima voor doel en Ramos deed de rest: 2-1 en zo wipt Real over Barça naar de leiding in La Liga.