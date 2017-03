Genk-voorzitter Houben reageert op het missen van PO1: "Als dat niet was gebeurd, zaten we in PO1 en stonden we volgende week in Brussel"

Foto: © photonews

Hoewel KRC Genk met 0-4 triomfeerde waren in 't Kuipje zondagnamiddag twee verliezers. De Limburgers kwamen immers een punt te kort voor deelnam aan play-off 1.

"Onze grootste doelstelling is mislukt", gaf voorzitter Herbert Houben na de wedstrijd toe. "Maar er was ook de nodige pech mee gemoeid. "Als Nikos Karelis zich niet blesseerde, dan denk ik dat we volgende week naar Brussel zouden gaan (voor de bekerfinale, red.) en we in play-off 1 zitten. Zo zit sport in elkaar, dit moeten we kunnen aanvaarden."

De degradatie van Westerlo is het gevolg van deze match - Herbert Houben

Door de overwinning zakt Westerlo uit de Jupiler Pro League. "Je moet het spel eerlijk spelen. We maakten het aantal goals dat we moesten maken. Het is inderdaad spijtig dat Westerlo zakt, dat vinden we niet fijn. Maar het hoort erbij. We konden altijd goed samenwerken met Westerlo, maar de degradatie van Westerlo is niet het gevolg van deze match."

Ik zag dit seizoen bij momenten prachtig voetbal dat ik nooit eerder heb gezien - Herbert Houben

Genk richt nu zijn vizier op de Europa League en play-off 2. "De Europa League, waar we geschiedenis schreven, is nu het topdoel. En PO2 is de kortste weg naar Europa. Daar doen we mee om te winnen. We hebben dat ooit nog gedaan, waarom zouden we dat niet kunnen herhalen? Ik zag bij momenten prachtig voetbal dat we nooit eerder hebben gezien."