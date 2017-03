KV Mechelen is er klaar voor: "Bring it on!"

Foto: © KV Mechelen

KV Mechelen is er klaar voor: ze willen straks in de Ghelamco Arena hun fantastisch seizoen bekronen met een plek in play-off 1. En de geel-zwart-rode falanx pompte zichzelf vandaag nog wat moed in.

Op Facebook lieten ze weten er klaar voor te zijn: "Bring it on", klinkt het. KV Mechelen moet in Gent minstens een punt gaan pakken om zelf de kwalificatie af te dwingen. Of rekenen op een misstap van Charleroi...

Maar de jongens van Yannick Ferrera hebben er vertrouwen in dat ze het zelf kunnen afmaken.