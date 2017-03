Asare en Dejaegere fit, Croizet verhuist naar de bank

Foto: © photonews

In Gent maken ze zich zondagmiddag op voor dé clash van de speeldag. In een rechtstreeks duel moeten AA Gent en KV Mechelen uitmaken wie nu play-off 1 zal spelen.

"Het lijkt wel alsof heel België duimt voor KV Mechelen", aldus Vanhaezebrouck op de Gentse persconferentie. "Ik zou heel graag willen meeduimen, het is een fantastische club met geweldige supporters, maar niet ten koste van ons."

Hij ziet ook de sterkte van KV Mechelen, dat al veertien keer de nul kon houden. "Het is een sterk blok met een goeie doelman." Gent telt nog steeds enkele twijfelgevallen. Onder meer Danijel Milicevic, Nana Asare en Brecht Dejaegere waren onzeker. Die eerste is er al zeker niet bij.

Selectie Gent

Bij KV Mechelen geloven ze er rotsvast in dat een goed resultaat bij Gent mogelijk is. "Bring it on!", de slogan, laat niets aan de verbeelding over. Bovendien heeft Yannick Ferrera in tegenstelling tot Vanhaezebrouck een fittere kern ter beschikking.

Selectie KV Mechelen

Coosemans, Swolfs, Moris, Bjelica, Chen, Vitas, Cocalic, Van Cleemput, Cobbaut, Schouterden, Paulussen, Vanlerberghe, Filipovic, De Witte, Callebaut, Rits, Matthys, Claes, Croizet, Verdier, Osaguona.

