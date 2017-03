Preud'homme begrijpt het niet: "Dat is de grootste teleurstelling"

Club Brugge gooide zondagnamiddag twee dure punten overboord in zijn thuiswedstrijd tegen STVV. Na afloop van de laatste wedstrijd in de reguliere competitie was Michel Preud'homme teleurgesteld.

“Te weinig tempo, te weinig beweging, te weinig snelheid. Neen, onze eerste helft was niet goed”, aldus Preud’homme. “Op zulke momenten zit het ofwel mee, ofwel tegen. Bij ons zat het tegen. Het doelpunt was dodelijk voor ons, ook al kan niemand zeggen of die bal wel of niet over de lijn was. Al neemt dat niet weg dat we te weinig gebracht hebben voor de pauze.”

“De tweede helft hebben we goed aangevat, we kwamen zelfs op voorsprong. We gingen na de inbreng van Poulain met drie centrale verdedigers spelen en er stonden ook nog twee backs op het veld. Dat we dan alsnog de zege uit handen geven, is de grootste teleurstelling.”

"We hadden geschiedenis kunnen schrijven" - Michel Preud'homme

Extra zuur is dat Club Brugge leider af is. “We hadden geschiedenis kunnen schrijven door voor het derde jaar op rij als leider naar play-off 1 te trekken. Dat was voor de match ook mijn boodschap aan de spelers. Het had knap geweest, maar jammer genoeg heeft het niet mogen zijn”, besloot Preud’homme.