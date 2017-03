Onwaarschijnlijk, maar... zelfs testmatchen kunnen nog voor play-off 1

Zondagmiddag valt de beslissing voor play-off 1. Alle scenario's zijn al eens opgelijst, maar blijkbaar had iedereen - behalve Play Sports - één scenario uit het oog verloren. Al is het wel héél onwaarschijnlijk.

Wat als... Gent en Genk winnen én Genk enorm veel goals maakt op Westerlo? De Limburgers staan nu nog op -7 ten opzichte van KV Mechelen, maar als het doelpuntensaldo ineens gelijk geraakt... moeten testmatchen tussen Genk en KV Mechelen de doorslag geven.

Dat betekent natuurlijk wel dat Charleroi moet verliezen in Lokeren... Zoveel parameters om rekening mee te houden, maar goed, het is de zotste reguliere competitie in jaren. Dus we sluiten zeker niets uit.