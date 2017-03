Coosemans laat in 'zijn' Gent play-off 1 schieten met KV Mechelen: "Sta hier met gemengde gevoelens"

KV Mechelen moest vanmiddag zijn meerdere erkennen in AA Gent en zal zo binnen enkele weken niet te zien zijn in play-off 1. Doelman en Gent-inwoner Colin Coosemans reageerde teleurgesteld.

Coosemans bleef nederig na de nederlaag in de Ghelamco Arena. "Het was een verdiende overwinning voor Gent", bekende Coosemans voor de camera's van Play Sports. "Zij hebben eigenlijk de match gedomineerd. In de eerste helft hebben we met te weinig lef gespeeld. Maar de ontgoocheling is echt enorm."

Voor Malinwa was het - ondanks het missen van play-off 1 - toch een schitterend seizoen. "Ik sta hier met gemengde gevoelens. Ik ben trots na dit fantastische seizoen, maar als je tot de laatste speeldag meedoet... dit is enorm bitter."

Heel het seizoen top

"Je begint dan spontaan aan alle matchen te denken waar je één of twee punten meer had kunnen pakken. We hebben heel het seizoen spelers gehad die echt top waren. Geen 11, maar wel 15 of 16 spelers. Nogmaals: dit is echt jammer", besluit het sluitstuk.