Ex-speler Van Der Heyden juicht #ThanksFans van Club Brugge toe: "Het is fantastisch!"

Club Brugge zette zondag zijn supporters in de bloemetjes tijdens het evenement #ThanksFans. De trouwe aanhang werd getrakteerd op een stevige DJ-set en tal van andere zaken. Ook ex-speler Peter Van Der Heyden was van de partij. De voormalige Rode Duivel juicht zoiets als #ThanksFans toe.

“Dit is een fantastisch initiatief van Club Brugge”, steekt Van Der Heyden in een gesprek met Voetbalkrant.com van wal. “Ik ben blij dat de club rekening houdt met de fans. Die mensen geven heel veel op voor hun familie. Ze steken heel veel tijd en energie in hun favoriete club.”

De gewezen linksback van blauw-zwart is dan ook tevreden dat de supporters de aandacht krijgen die ze verdienen. “Het is mooi dat de clubleiding van Club Brugge rekening houdt met de fans en dit organiseert. Voetbal is emotie, dat zag je hier nog maar eens. Het is prachtig!”