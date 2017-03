Nainggolan opnieuw beslissend bij AS Roma, nu met deze geweldige assist

AS Roma blijft op koers om volgend seizoen rechtstreeks naar de poules van de Champions League te gaan. Zondagavond won Roma met ruime cijfers van Palermo, Radja Nainggolan was opnieuw beslissend.

Roma haalde het uiteindelijk met 0-3 van Palermo, na doelpunten van El Shaarawy, Dzeko en Peres. Bij het doelpunt van Dzeko vervulde Nainggolan de rol van aangever. Onze landgenoot legde het leer keurig over de verdediging en Dzeko deed de rest. Soms kan voetbal toch zó simpel zijn. Kijk maar naar onderstaande beelden:

Edin Dzeko GOAL HD Palermo 0-2 AS Roma 12.03.2017 https://t.co/4ZPx2okmgX — Sport TV (@sporttv21) 12 maart 2017

Door deze zege blijft AS Roma tweede in de Serie A. Radja Nainggolan en co blijven zo op koers om zich rechtstreeks voor de poules van de Champions League te plaatsen. Juventus blijft op eenzame hoogte eerste. Het telt acht punten meer dan eerste achtervolger Roma.