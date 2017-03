IJskonijn Weiler: "Die eerste plaats? Tja, een klein voordeel misschien"

Foto: © photonews

Indien Anderlecht kampioen speelt, gaan we toch eens niet naar het veld kijken op het beslissende moment, maar naar de zijlijn. Kijken of René Weiler uit de bol gaat gaan... Want tot nu toe blijkt de Zwitser in alle omstandigheden een ijskonijn te zijn.

Zich boos maken aan de zijlijn, dat hebben we al dikwijls gezien. En Europees hebben we hem ook wel eens blij gezien na een zege. Maar echt juichen? Nee, nog niet. Of wacht hij daarmee tot hij al zijn doelen bereikt heeft? Ook na de eerste plaats was er amper iets van euforie bij hem te bespeuren.

"We zijn goed begonnen en ja, het is makkelijker om een match uit te spelen als het bij de rust al 3-0 staat", analyseerde hij droog. En dan die eerste plaats: "Het is mooi, het is al een klein voordeel. Het is altijd het doel om eerste te staan. Er komen nog tien moeilijke matchen aan..." Tja, dat noemen ze dan clichés.

Hij heeft zelfs zijn spelers allemaal zo 'down to earth' gekregen. "Of we nu titelfavoriet zijn? Nee, zeker niet", aldus Dennis Appiah. "Er zijn zelfs meer concurrenten dan enkel Club Brugge. Als je twee fouten maakt, staat het weer allemaal bij elkaar."

Ziehier: de nieuwe wind bij 'le nouveau Anderlecht'...