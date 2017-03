Koeman wil ver gaan om Rode Duivel bij Everton te houden: "Misschien moet ik zijn contract zelf ondertekenen"

Foto: © photonews

Romelu Lukaku onderlijnde zijn rol als topspeler van Everton nog eens door zaterdag zijn negentiende doelpunt in de competitie te maken. Er zijn al een hoop transfergeruchten gepasseerd, maar trainer Ronald Koeman wil er alles aan doen om hem bij Everton te houden.

"Het is nog niet ondertekend maar we zijn er dicht bij. Misschien moet ik zijn contract zelf ondertekenen, dan kunnen we stoppen met al die verhaaltjes," grapte de Nederlandse coach. "We willen een spits die op de gepaste momenten de beste plaats in de zestien vindt. Maar soms moet hij ook terugzakken naar links of rechts om plaats te maken voor andere spelers. Dat was de boodschap voor de match: iedereen moet lopen."

En dat is exact wat Lukaku deed tegen West Brom bij de eerste twee doelpunten van Mirallas en Schneiderlin. Om het helemaal af te maken trapte hij zelf nog de 3-0 tegen de netten. Lukaku maakte tegen West Brom zijn negentiende competitiedoelpunt van het seizoen, nu al zijn persoonlijk record en er staan nog tien matchen op het programma.