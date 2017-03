Anderlecht is nu al zeker dat het volgend seizoen Europees voetbal speelt

Foto: © photonews

Play-off 1 moet nog beginnen, maar toch is één Belgische ploeg nu al zeker van Europees voetbal tijdens de volgende jaargang: RSC Anderlecht. Het reguliere seizoen in de Jupiler Pro League afsluiten, heeft zo zijn voordelen.

Voor aanvang van de huidige voetbaljaargang werd namelijk beslist dat de ploeg die de reguliere competitie als leider zou afsluiten, een beloning moest krijgen. Een beloning in de vorm van een Europees ticket.

Doordat Anderlecht op speeldag 30 alsnog over Club Brugge naar de leiding sprong en het reguliere seizoen als leider wist af te sluiten, is het nu al zeker van een plaats in de derde voorronde van de Europa League.

Champions League

Niet dat René Weiler en co daar tevreden mee zijn. Het spreekt voor zicht dat ze bij Anderlecht hoger mikken. Paars-wit snakt naar de titel en het bijhorende Champions Leagueticket.