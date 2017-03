Standard pakt knappe overwinning in Lille

Foto: © Louis Evrard

De vrouwen van Standard spelen dinsdag pas opnieuw in de Super League, op zaterdag stond dan ook een oefenduel op het programma. Tegen enkele Red Flames.

De Rouchettes trokken naar Lille, waar ze met Demeyere, Coryn en Coutereels drie Belgian Red Flames tegenkwamen. Zelf waren er ook flink wat speelsters mee die net terugkwamen van Cyprus.

Het werd een pittig, maar leuk oefenduel in Rijsel. De aanwezige fans zagen uiteindelijk drie doelpunten, al zullen de thuissupporters niet helemaal tevreden zijn geweest met de uitslag: 1-2.

De doelpunten van de Luikenaars kwamen - hoe kan het eigenlijk ook anders - allebei van Sanne Schoenmakers. Lille staat op kop in de Ligue 2, Standard in de Super League. De komende weken en maanden willen ze die status omzetten in kampioenstitels.