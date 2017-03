Standard schuift contractbesprekingen op lange baan: "Eerst mogen ze zich bewijzen"

Bij Standard zijn er nog heel wat spelers die geen zicht hebben op hun toekomst voor volgend seizoen. Sportief directeur Olivier Renard lijkt ook niet snel een einde te gaan maken aan die twijfel.

Er zijn zeven spelers die hun contract zien aflopen eind volgend seizoen. Standard maakt er een politiek van om spelers in hun laatste contractjaar te verkopen, maar Renard heeft nog geen duidelijkheid geschept: "Het is nu niet het moment om daarover te praten", zegt hij in L'Avenir.

Voor sommigen lijkt het einde verhaal. "Ze kunnen nog tonen wat ze waard zijn", laat Renard een opening. Belfodil, Legear, Fiore, Gillet en Goreux zijn bij de jongens wiens contract afloopt, Laifis en Danilo worden gehuurd.