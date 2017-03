Thomas Buffel stak doelpunt op aan overleden echtgenote Stephanie: "Ik had het even moeilijk om droog te blijven"

Foto: © photonews

Thomas Buffel beleefde een emotionele namiddag met KRC Genk op bezoek bij Westerlo. De aanvoerder startte in de basis en scoorde voor rust de 0-2.

De 36-jarige Buffel liep na zijn doelpunt naar de Genkse aanhang, waar hij beide vingers in de lucht stak. Een eerbetoon aan zijn echtgenote Stephanie De Buyser. Zij overleed begin dit jaar aan de gevolgen van darmkanker.

"Het was de eerste wedstrijd waarin ik weer startte en productief kon zijn. Dat was best emotioneel", vertelde Buffel, die de tranen amper kon bedwingen, na afloop. "Ik had het even moeilijk om droog te blijven."

You'll Never Walk Alone

Zijn ploegmaats kwamen Buffel massaal omhelzen en ook de Genk-fans staken de vleugelaanvaller een hart onder de riem. Zijn naam werd luidkeels gescandeerd, gevolgd door You'll Never Walk Alone.