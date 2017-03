Genkse ontgoocheling na missen play-off 1: "Duur leergeld betaald"

Foto: © photonews

KRC Genk sloot de reguliere competitie af met een klinkende 0-4 overwinning op het veld van Westerlo. Maar die overwinning had toch een zure nasmaak, want het volstond niet voor een plaats in play-off 1.

De ontgoocheling was dan ook groot bij doelpuntenmaker Thomas Buffel. "Spijtig dat we zo play-off 1 missen", aldus de vleugelspeler. "We hebben bewezen dat we daar echt wel onze plaats waard zijn."

Maar de aanvoerder weet ook dat zijn ploeg het op andere momenten heeft laten liggen. "Thuis tegen Charleroi in de laatste minuut, in Mechelen moesten we dan weer volwassener zijn. Iedereen weet dat dit een jonge ploeg is en dan betaal je duur leergeld."

Europa League

"We hebben een zwaar programma gehad met Europa. Dat wreekt zich soms in scherpte. Zo hebben we enkele punten verspeeld die we vandaag tekort kwamen", besluit Buffel.