Anderlecht: geoliede machine met véél reserve-onderdelen: "Je mag vervangen wie je wilt"

Foto: © photonews

Anderlecht maakte een gezondheidswandeling door het Astridpark zondag, maar kwam aan het einde van de rit wel een pot gouden munten tegen. Een serieus voordeel voor de laatste rechte lijn in te gaan: een Europees ticket en de doorslag als het op gelijke punten eindigt na de play-offs.

Uros Spajic, Serviër van geboorte en niet vertrouwd met de rare gewoontes in Belgisch voetballand, viel uit de lucht. "Ah? Is dat het voordeel dat we hebben door nu eerste te eindigen? Amai, dat is wel al niet slecht!", lachte hij. "We hebben onszelf een mooi cadeau gegeven."

Anderlecht lijkt net op tijd zijn juiste vorm te pakken te hebben na een regulier seizoen dat veel weg had van een hobbelige rit zijweg. Maar nu razen ze dus over de autosnelweg. "Dat is niet zomaar gebeurd", knikte Spajic. "Alle werk dat we erin hebben gestoken, loont nu. Dit was absoluut geen geluk hoor. Als je ziet hoe hard we gewerkt hebben... Maar ik heb ook nog nooit zo'n groep gezien."

Alle werk dat we erin hebben gestoken, loont nu

En dat is wat we van elke speler horen en wat we ook zien op het veld. Neem er vijf of zes uit, zet er vijf of zes anderen in en het blijft draaien. "De coach kan veranderen wat hij wil ja", glimlacht Spajic, die zelf mocht blijven staan ondanks de terugkeer van Kara. "Onze kern is gewoon heel sterk. Je ziet er niks van als er iemand vervangen wordt."