Gueye, Coopman en deze 20 moeten het doen

Zulte Waregem is uiteraard al zeker van play-off 1, maar het kan met oog op de bekerfinale nog wat extra vertrouwen tanken. Dan moet het natuurlijk wel winnen bij Eupen.

Zulte Waregem wil er graag nog drie punten bijhebben om competitief te zijn en te blijven in play-off 1, maar er wordt in Zuid-Westvlaanderen natuurlijk vooral naar de bekerfinale van volgende week gekeken.

Oostende kloppen zou betekenen dat Essevee nog voor play-off 1 zeker is van Europees voetbal. En dus zou het een mooi verhaal zijn van en voor de club.

Timothy Derijck en Davy De fauw zullen er in Eupen nog niet bij zijn, verder is iedereen fit. Of Derijck alsnog de bekerfinale haalt? Dat is nog onduidelijk. Voor de rechtsachter komt ze zeker te vroeg.