Westerlo zakt na drie seizoenen uit de Jupiler Pro League, Genkse eindspurt richting PO1 komt te laat

Foto: © photonews

Het doek is gevallen voor KVC Westerlo. Na drie seizoenen op het allerhoogste niveau moeten de Kempenaars terug naar het vagevuur van de Proximus League. Voor KRC Genk, dat overtuigend won, wacht deelname aan play-off 2.

Het volgelopen en zonovergoten Kuipje maakte zich op voor een razend spannend slotduel. Zowel voor Westerlo als Genk kon de (eventuele) nacompetitie er nog helemaal anders uitzien. Jacky Mathijssen koos voor een verdedigende aanpak bij de Kemphanen die aan een punt voldoende hadden om zich te redden.

Foute strategie

Die tactiek draaide al na 6 minuten slecht uit. Alejandro Pozuelo krulde een vrijschop op de knikker van Ally Samatta. Tiende seizoenstreffer voor de Tanzaniaan, assist nummer negen voor de Spaanse spelmaker. De thuisploeg moest al vroeg uit zijn schulp kruipen en deed dat ook. Benji De Ceulaer liet alleen voor Mathew Ryan de kans op de gelijkmaker liggen.

Genk kon met de voorsprong op de geliefkoosde omschakeling spelen en toen Sander Berge het ruime sop koos, was hij niet te houden. De Noor van nog altijd maar 19 opende magistraal voor Jean-Paul Boëtius. Diens voorzet bleef hangen voor doel, waarna Thomas Buffel van Westels geklungel profiteerde. De aanvoerder scoorde voor het eerst sinds het overlijden van zijn echtgenote Stephanie en juichte met een gepast gebaar.

0-3 strandt op de doellijn

De bezoekers bleven komen en Pozuelo had de 0-3 aan de voet. Zijn plaatsbal kaatste via de lat en de doellijn weer in het veld. De dubbele wissel die Mathijssen doorvoerde - Acolatse en Strandberg voor Schuermans en de geblesseerde De Ceulaer - brachten voor de pauze geen zoden meer aan de dijk.

Halverwege de eerste periode leidde Moeskroen bij Kortrijk en stond Mechelen al 2-0 in het krijt bij AA Gent. En dus gingen beide ploegen vol op zoek naar goals. Strandberg devieerde een bal met zijn rug op de dwarsligger. In de Ghelamco Arena ging de score na rust pijlsnel naar 3-0, in het Guldensporenstadion naar 0-2.

Twee verliezers

Westerlo voelde de bui hangen. Zeker toen Omar Colley er 0-3 van maakte en Khaleem Hyland met rood van het veld moest na een ingreep op Boëtius. Genk duwde nog fel door op zoek naar een vierde treffer, die kwam er ook in de slotminuten via Ruslan Malinovskyi. Charleroi pakte echter een punt bij Lokeren en dus bleven de troepen van Albert Stuivenberg op een achtste plaats steken. In Westerlo maakte de lentezon plaats voor donkeren wolken...