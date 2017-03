Wim De Decker weet wat dé sleutel tot het succes van Antwerp is geweest

Foto: © photonews

Royal Antwerp FC verzekerde zich zaterdagavond van een terugkeer naar het hoogste niveau in België. Volgend seizoen speelt de oudste club van ons land in de Jupiler Pro League en dat heeft het onder meer te danken aan trainer Wim De Decker.

De Decker werd doorheen het seizoen gepromoveerd tot T1 en leidde Antwerp uiteindelijk naar de titel in eerste klasse B. Maar wat was nu de sleutel tot het succes van The Great Old?

“Persoonlijke benadering en focussen op het mentale aspect”, aldus De Decker na het behalen van de titel. “Iedere speler moest in het geheel functioneren en daarom heb ik heel veel individuele gesprekken gehad met de jongens.”

Individuele gesprekken

“Ik voerde individuele gesprekken tot het belachelijke toe. Pas op: dat deed ik met de nodige afstand, want ik wilde niet een vriend van de spelers lijken. Dat lukt ook niet. Wat ook een voordeel was voor mij, was dat ik al een hele tijd in de kleedkamer tussen de spelers zat. Ik had bij mijn aanstelling als trainer dan ook meteen een systeem in gedachten waarvan ik dacht dat het zou werken.”

“We haalden nu zelfs 28 op 33. Dat is hallucinant. Waanzin ook. Zeker als je ziet van waar we komen. Wat deze groep heeft bereikt, is fantastisch”, besloot De Decker.