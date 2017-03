Zure bekeruitschakeling voor Cayman & co

Er stond op zondag niet enkel voetbal in de Jupiler Pro League op het programma. Ook in de Franse beker werd flink wat voetbal gespeeld.

Daarbij keken wij natuurlijk vooral naar het duel tussen Montpellier en Saint-Etienne. Janice Cayman speelde een prima Cyprus Cup met de Belgian Red Flames en wilde maar wat graag ook een prijs pakken bij haar team.

In de competitie is dat met de concurrentie van PSG en Lyon erg lastig, maar in de Beker kunnen verrassingen altijd opduiken. Die mochten Cayman en co deze keer zélf aan de lijve ondervinden.

Tegen het nummer 10 uit de competitie zou plaatseling op papier moeten lukken, maar zover kwam het niet: 0-1 voor de bezoekers en zo meteen einde verhaal voor Montpellier.