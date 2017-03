Gent reageerde als door een wesp gestoken: "Onze eer stond op het spel"

Foto: © photonews

AA Gent toonde tegen KV Mechelen vlagen van de allesverslindende machine die het soms (dit seizoen te weinig) kan zijn. De spelers waren dan ook meer dan gemotiveerd. Een stevige pandoering kan echt wonderen verrichten.

"Iedereen wist hoe belangrijk deze match was, we waren er dan ook klaar voor", aldus Asare. "We wisten dat dit onze enige kans was." AA Gent reageerde als een wesp gestoken op de pandoering die het aangesmeerd kreeg door Racing Genk.

We waren écht in onze trots geraakt tegen Racing Genk -Nana Asare

"Die nederlaag tegen Racing Genk kwam echt hard aan. We waren écht in onze trots geraakt. Onze eer stond op het spel. Het kon niet anders dan dat we dit vandaag zouden rechtzetten, daar waren we allemaal op gebrand", ging de kapitein, die zijn wederoptreden vierde, verder.

"Hoe het liep? Beter dan ik gedacht had. Ik had een beetje zorgen over mijn blessure, maar ik kon zonder inspuitingen spelen. Mijn vervanging? Dat was enkel om tijd te winnen", stelde de kapitein zijn fans gerust.