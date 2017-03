Alex Morgan prikt haar eerste hattrick bij Lyon (mét beelden)

Foto: © photonews

Alex Morgan begint zich steeds beter te voelen bij Olympique Lyon. In de kwartfinale van de Beker pakte ze uit met haar eerste hattrick.

Lyon maakt nog steeds kans op de triple dit seizoen: het staat er goed voor in de Franse Ligue 1, het zit bij de laatste vier in de Franse Beker én het mag in de kwartfinales van de Champions League aantreden tegen Wolfsburg.

Tegen het team van Tessa Wullaert won het vorig jaar in de CL-finale, dus de Zuid-Franse club heeft op alle gebied de nodige positiviteit in zich.

In de beker pakte Alex Morgan bovendien uit met haar eerste hattrick van het seizoen in Franse loondienst. En die goals kan u nog eens herbekijken: