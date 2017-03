Anderlecht, Club Brugge, Westerlo, Buffel, de fans van KV Mechelen en het zieke Kortrijk komen ter sprake

Alle goede (en slechte) dingen komen in drievoud. Hanne, Klaasje en Marthe zijn al sinds vorig seizoen de nieuwe K3, al was dat ook meteen het afscheid van drie andere topmeiden. Wij blikken terug op de voorbije voetbalspeeldag en doen dat ook in drievoud. Al dan niet met luchtballonnen.

TOP

Buffalo's onder stoom

AA Gent heeft plots de weg naar doel teruggevonden. Jeremy 'Perbut' deed zijn naam eer aan - al miste hij ook nog een dot van een kans - en de Sushi Bomber toonde ook zijn kwaliteiten.

De Buffalo's kochten wild in afgelopen winter, maar dat lijkt stilaan te renderen. Een outsider voor play-off 1, want de kloof is plots maar 5,5 punten meer. Hou ze toch maar in de gaten, die Gentenaars.

Thomas Buffel

Wie we niet in play-off 1 gaan zien, is Thomas Buffel. Hij won dan wel met Genk met 0-4 op bezoek bij Westerlo, maar dat was onvoldoende voor de top-6.

Maar na zijn doelpunt eerder hij wel zijn overleden vrouw. Op zich is het eigenlijk al waanzinnig dat hij nu al opnieuw alles op het voetbal kan zetten, maar als mens en als voetballer scheert hij hoge toppen.

Fans van Malinwa

Ook niet in play-off 1, maar ook erg knap: de fans van KV Mechelen. Morren na het missen van play-off 1? Neen, dat deden de supporters van Malinwa niet.

Allerminst zelf: ze gingen de zevende plaats gewoon vieren en onthaalden hun spelers als helden in het eigen stadion. Een erg mooi gebaar, zvoeel is duidelijk.

FLOP

Club mist Joske

Club Brugge heeft een probleem. Terwijl Anderlecht dartelde en de nieuwe leider werd in de rangschikking, raakte blauw-zwart in eigen huis niet voorbij STVV.

Een pijnlijk puntenverlies, goed voor 59 op 90 in de reguliere competitie. Een nieuwe titel? In januari leek het nog een formaliteit, nu alweer veel minder. Zeker aangezien ze ook José Izquierdo nog enkele weken zullen moeten missen.

Westerlo

We zagen het al enkele weken aankomen: wie het steevast laat liggen op de manier dat de Kemphanen het deed? Die komt in aanmerking voor degradatie.

Vorig jaar konden ze op soortgelijke wijze nog OH Leuven naar 1B wijzen, nu is hetzelfde gebeurd met Westerlo zelf. De 0-4 tegen Genk was exemplarisch.

KV Kortrijk

Er gingen stemmen op dat de wedstrijd tussen Kortrijk en Moeskroen verkocht zou zijn om de Henegouwers aan boord te houden in eerste nationale A.

Zoiets beweren is straf, het bewijzen onmogelijk. Wij houden het erop dat de Kerels het wel degelijk eerlijk gespeeld hebben, want ook de voorbije 29 speeldagen hebben ze minstens 10 keer laten zien dat ze soms echt geen deuk in een pakje boter trappen bij sommige gelegenheden.