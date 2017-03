Titeltenoren Anderlecht en Club Brugge reageren op de kalender: "Men wil ons in de favorietenrol duwen" en "Dit doet fel aan vorig seizoen denken"

In Diegem werd maandag de kalender van de play-offs aan de pers voorgesteld. De strijd om de landstitel lijkt een duel te worden tussen Anderlecht en Club Brugge, maar zijn ze ook tevreden over hun speelschema?

Anderlecht opent op vrijdag de play-offs uit bij Zulte-Waregem en daar is manager Herman Van Holsbeeck blij om. De week erop wacht immers een mogelijke kwartfinale in de Europa League. "Het is van 1997 dat we nog een kwartfinale gespeeld hebben. Nu we er nog eens staan, moeten we er vol voor gaan. Is ook belangrijk voor het palmares van de club."

Nederlaag van Anderlecht op Standard als voorbeeld

Club Brugge trekt dan weer naar AA Gent. "Iedereen weet dat Gent een lastige verplaatsing is voor ons. Maar ik herinner me nog de nederlaag van Anderlecht op Standard in de openingsmatch enkele jaren geleden. Iedereen schreef hen toen ook af, maar ze werden toch nog kampioen. Onze kalender ligt in de lijn van die van vorig jaar. Het spijtige is nu wel dat we bij de zware start enkele sterkhouders missen."

Lucide genoeg om met favorietenrol om te gaan

Door het puntenverlies van blauw-zwart zondag tegen STVV begint paars-wit als leider aan de nacompetitie. " Ik voel dat iedereen ons in de ril van titelkandidaat wil duwen. Maar na zo'n moeilijk seizoen, ook voor de coach, is dat wat raar. Maar we zijn lucide genoeg om daarmee om te gaan", aldus Van Holsbeeck."